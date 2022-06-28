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19. Akdeniz Oyunları

AA - Muhammed Boztepe - Spor
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19. Akdeniz Oyunları

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli güreşçi Salim Ercan, serbest stil 125 kiloda bronz madalya kazandı.

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli güreşçi Salim Ercan, serbest stil 125 kiloda bronz madalya kazandı.

Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli güreşçi, serbest stil 125 kiloda Cezayirli Mohamed Billal Khelil ile bronz madalya maçında karşılaştı.

Rakibini 10-0 sayı tuşuyla yenen Salim Ercan, organizasyonu üçüncü tamamladı.

Erkekler 65 kiloda Münir Recep Aktaş ise bronz madalya maçında Sırp rakibi Stevan Micic'e yenilerek podyumun dışında kaldı.

Güreşte erkekler kategorisi mücadeleleri sona erdi.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

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