19. Akdeniz Oyunları
AA - Muhammed Boztepe - Spor
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Milli güreşçi Feyzullah Aktürk, Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda serbest stil 97 kiloda gümüş madalya elde etti.
Milli güreşçi Feyzullah Aktürk, Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda serbest stil 97 kiloda gümüş madalya elde etti.
Oran kentinde gerçekleşen organizasyonda Feyzullah, ilk turda İtalyan Simone Iannattoni'yi, çeyrek finalde Mısırlı Mostafa Elders ve yarı finalde de Tunuslu Mohamed Saadoui'yi yenerek finale yükseldi.
Feyzullah, finalde karşılaştığı Makedonyalı Magomedgadji Nurov'a 4-3 kaybederek gümüş madalyada kaldı.
AA / Muhammed Boztepe - Spor