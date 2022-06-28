19. Akdeniz Oyunları Milli güreşçi Feyzullah Aktürk, Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda serbest stil 97 kiloda gümüş madalya elde etti. Milli güreşçi Feyzullah Aktürk, Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda serbest stil 97 kiloda gümüş madalya elde etti. Oran kentinde gerçekleşen organizasyonda Feyzullah, ilk turda İtalyan Simone Iannattoni'yi, çeyrek finalde Mısırlı Mostafa Elders ve yarı finalde de Tunuslu Mohamed Saadoui'yi yenerek finale yükseldi. Feyzullah, finalde karşılaştığı Makedonyalı Magomedgadji Nurov'a 4-3 kaybederek gümüş madalyada kaldı. AA / Muhammed Boztepe - Spor Akdeniz Oyunları Cezayir Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› 19. Akdeniz Oyunları - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.