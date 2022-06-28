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19. Akdeniz Oyunları

AA - Muhammed Boztepe - Spor
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19. Akdeniz Oyunları

Milli güreşçi Fatih Erdin, Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda serbest stil 86 kiloda gümüş madalya elde etti.

Milli güreşçi Fatih Erdin, Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda serbest stil 86 kiloda gümüş madalya elde etti.

Oran kentinde gerçekleşen organizasyonda Fatih Erdin, çeyrek finalde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi sporcusu Choiras Charalambos'u, yarı finalde de Arnavutluk'tan Osman Hajdari'yi yenerek finale yükseldi.

Fatih, finalde karşılaştığı San Marinolu sporcu Myles Amine'ye 4-1 mağlup olarak gümüş madalyada kaldı.

Bu sıklette bronz madalyaların sahibi ise Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden Choiras Charalambos ile Fransa'dan Akhmed Aibuev oldu.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Akdeniz Oyunları Cezayir Fatih Spor Haberler

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