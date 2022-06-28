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19. Akdeniz Oyunları

AA - Muhammed Boztepe - Spor
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19. Akdeniz Oyunları

Boccede Gülçin Esen-Beyza Tatarlı ikilisi, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda bronz madalya kazandı.

Boccede Gülçin Esen-Beyza Tatarlı ikilisi, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda bronz madalya kazandı.

Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda bocce branşında müsabakalar yapıldı.

Gülçin Esen-Beyza Tatarlı ikilisi, petank çift kadınlar kategorisi üçüncülük maçında ev sahibi Cezayir'den Ibtissam Baba Arbi-Nour El Houda Bouguerra ekibini yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Akdeniz Oyunları Tatarlı Cezayir Spor Haberler

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