19. Akdeniz Oyunları Kadın Milli Voleybol Takımı, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda İspanya'yı 3-1 yenerek namağlup çeyrek finale yükseldi. Kadın Milli Voleybol Takımı, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda İspanya'yı 3-1 yenerek namağlup çeyrek finale yükseldi. Oran kentinde gerçekleşen oyunlarda milliler, Salle Bir El Dijr Salonu'nda İspanya ile karşılaştı. Rakibini 22-25, 25-16, 25-18 ve 25-18'lik setlerle 3-1 yenen ay-yıldızlılar, C Grubu'nu yenilgisiz tamamlayarak çeyrek finale çıktı. Millilerde Yaprak Erkek, 21 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. AA / Muhammed Boztepe - Spor Akdeniz Oyunları Cezayir İspanya Spor Haberler

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