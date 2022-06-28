19. Akdeniz Oyunları - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

19. Akdeniz Oyunları

AA - Muhammed Boztepe - Spor
 - Güncelleme:
19. Akdeniz Oyunları

Kadın Milli Voleybol Takımı, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda İspanya'yı 3-1 yenerek namağlup çeyrek finale yükseldi.

Kadın Milli Voleybol Takımı, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda İspanya'yı 3-1 yenerek namağlup çeyrek finale yükseldi.

Oran kentinde gerçekleşen oyunlarda milliler, Salle Bir El Dijr Salonu'nda İspanya ile karşılaştı.

Rakibini 22-25, 25-16, 25-18 ve 25-18'lik setlerle 3-1 yenen ay-yıldızlılar, C Grubu'nu yenilgisiz tamamlayarak çeyrek finale çıktı.

Millilerde Yaprak Erkek, 21 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Akdeniz Oyunları Cezayir İspanya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title