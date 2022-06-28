19. Akdeniz Oyunları Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli cimnastikçi Adem Asil, genel tasnifte altın madalyanın sahibi oldu. Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli cimnastikçi Adem Asil, genel tasnifte altın madalyanın sahibi oldu. Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli sporcu Adem Asil, Artistik Cimnastik Erkekler Genel Tasnif yarışmasında serilerini sundu. Yer aleti, kulplu beygir, halka aleti, atlama masası, paralel bar ve barfikste yarışan Adem, genel tasnifte 84.700 puanla birinci olarak altın madalya kazandı. Öte yandan genel tasnifte yarışan bir başka milli cimnastikçi Sercan Demir, yarışmayı 79.000 puanla 10. sırada tamamladı. Yarışmada İspanyol Joel Plata ikinci, İtalyan Lorenzo Minh Casali üçüncü sırayı aldı. AA / Muhammed Boztepe - Spor Milli Cimnastikçi Akdeniz Oyunları Adem Asil Cezayir Spor Haberler

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