19. Akdeniz Oyunları Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli cimnastikçiler Bengisu Yıldız sekizinci, Bilge Tarhan dokuzuncu oldu. Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli cimnastikçiler Bengisu Yıldız sekizinci, Bilge Tarhan dokuzuncu oldu. Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli sporcular Bengisu Yıldız ile Bilge Tarhan, Artistik Cimnastik Kadınlar Genel Tasnif yarışmasında serilerini sundu. Asimetrik paralel, yer aleti, atlama masası ve denge aletinde yarışan Bengisu Yıldız sekizinci, Bilge Tarhan dokuzuncu oldu. Öte yandan, yarışmada İtalyan Martina Maggio birinci, bir diğer İtalyan sporcu Asia D'amato ikinci, Fransız Carolann Heduit üçüncü oldu. AA / Muhammed Boztepe - Spor Akdeniz Oyunları Cezayir Spor Haberler

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