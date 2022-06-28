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19. Akdeniz Oyunları

AA - Muhammed Boztepe - Spor
19. Akdeniz Oyunları

Erkek Milli Voleybol Takımı, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda Yunanistan'a 3-2 yenildi.

Erkek Milli Voleybol Takımı, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda Yunanistan'a 3-2 yenildi.

Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyondaki B Grubu 2. maçında milliler, Palais Des Sports Hammou Boutlelis Salonu'nda Yunanistan ile karşılaştı.

Rakibine 25-23, 22-25, 25-8, 23-25 ve 15-13'ük setlerle 3-2 yenilen milliler, gruptaki ilk yenilgisini aldı.

Milli takımda Metin Toy 19 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Ay-yıldızlı ekip, Akdeniz Oyunları'ndaki üçüncü ve son grup maçında bugün Fransa ile karşılaşacak.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

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