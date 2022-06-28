19. Akdeniz Oyunları Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden milli tenisçiler bir üst tura yükseldiOran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli tenisçiler ilk gün müsabakalarına çıktı. Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden milli tenisçiler bir üst tura yükseldi Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli tenisçiler ilk gün müsabakalarına çıktı. Yankı Erel, Sloven rakibi Sebastian Dominko'yu 6-7, 6-4, 6-4'lik setlerle 2-1 yenerek ikinci tura yükseldi. Yankı Erel, ikinci turda Mısırlı raket Karim Mohamed Maamoun ile karşılaşacak. Cezayirli Youcef Rihane'yi 6-3, 6-2'lik setlerle yenerek ikinci tura adını yazdıran Koray Kırcı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden Petros Chrysochos ile mücadele edecek. Sarp Ağabigün-Fahir Berk İlkel ikilisi, Portekizli Fabio Alexandre Costa Coelho-Miguel Gomes çiftini 7-5, 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Ağabigün/İlkel ikilisi çeyrek finalde Tunuslu Wissam Abderrahman-Mohamed Aziz Ouakaa ile karşılaşacak. AA / Muhammed Boztepe - Spor Akdeniz Oyunları Cezayir Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› 19. Akdeniz Oyunları - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.