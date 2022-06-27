19. Akdeniz Oyunları Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli güreşçi Osman Yıldırım, grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazandı. Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli güreşçi Osman Yıldırım, grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazandı. Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Osman Yıldırım, 130 kiloda sırasıyla Yunan Nikolaos Ntounias, Mısırlı Abdellatif Mohamed ve Cezayirli Hichem Kouchit'i yenerek finale yükseldi. Finalde Mısırlı Abdellatif Mohamed ile karşılaşan milli sporcu, rakibini 5-1 mağlup ederek altın madalyaya uzandı. Öte yandan, grekoromen stil 87 kiloda ise Ali Cengiz, üçüncülük maçında Fransız rakibi Johnny Bur'u 4-0 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. AA / Muhammed Boztepe - Spor Akdeniz Oyunları Osman Yıldırım Cezayir Spor Haberler

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