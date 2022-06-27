19. Akdeniz Oyunları
AA - Halil İbrahim Avşar - Spor
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Erkek Milli Hentbol Takımı, 19. Akdeniz Oyunları B Grubu ilk maçında ev sahibi Cezayir'e 32-27 yenildi.
Erkek Milli Hentbol Takımı, 19. Akdeniz Oyunları B Grubu ilk maçında ev sahibi Cezayir'e 32-27 yenildi.
Oran'daki 24 Şubat Arzew Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 15-14 önde kapatan Cezayir, sahadan 32-27 galip ayrıldı.
Milli takım, gruptaki ikinci maçını yarın İspanya ile yapacak.
AA / Halil İbrahim Avşar - Spor