19. Akdeniz Oyunları Kadın Milli Voleybol Takımı, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda İtalya'yı 3-1 yendi. Kadın Milli Voleybol Takımı, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda İtalya'yı 3-1 yendi. Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyondaki C Grubu 2. maçında milliler, Salle Bir El Dijr Salonu'nda İtalya ile karşılaştı. Rakibini 26-24, 25-19, 19-25 ve 25-21'lik setlerle 3-1 yenen milliler, gruptaki ikinci maçını da kazanmayı başardı. Milli takımda İlkin Aydın 21 sayıyla en skorer isim oldu. Ay-yıldızlı ekip, Akdeniz Oyunları'ndaki üçüncü ve son grup maçında yarın TSİ 20.00'de İspanya ile karşılaşacak. AA / Muhammed Boztepe - Spor Akdeniz Oyunları Cezayir İtalya Spor Haberler

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