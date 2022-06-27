19. Akdeniz Oyunları Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli güreşçi Murat Fırat, grekoromen stil 67 kiloda altın madalya kazandı. Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli güreşçi Murat Fırat, grekoromen stil 67 kiloda altın madalya kazandı. Oran kentinde gerçekleşen organizasyonda Murat Fırat, çeyrek finalde Fransız Gagik Snjoyan, yarı finalde de İtalyan rakibi Ignazio Sanfilippo'yu mağlup ederek finale yükseldi Finalde Cezayirli Ishak Ghaiou ile mücadele eden Murat Fırat, rakibini 7-6 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. AA / Muhammed Boztepe - Spor Spor Haberler

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