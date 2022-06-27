19. Akdeniz Oyunları Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda Cimnastik Kadın Milli Takımı dördüncü oldu. Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda Cimnastik Kadın Milli Takımı dördüncü oldu. Oran kentinde düzenlenen organizasyonda kadın cimnastikçiler yarıştı. Sevgi Seda Kayışoğlu, Nazlı Savranbaşı, Bilge Tarhan, Göksu Üçtas Şanlı ve Bengisu Yıldız'dan oluşan Cimnastik Kadın Milli Takımı, 146.700 puanla dördüncü oldu. Organizasyonda 161.950 puanla İtalya birinci, 156.600 puanla Fransa ikinci ve 148.450 puanla İspanya üçüncü sırada yer aldı. AA / Muhammed Boztepe - Spor Akdeniz Oyunları Cezayir Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› 19. Akdeniz Oyunları - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.