19. Akdeniz Oyunları
AA - Muhammed Boztepe - Spor
Kadın Milli Voleybol Takımı, 19. Akdeniz Oyunları'ndaki ilk maçında ev sahibi Cezayir'i 3-0 yendi.
Kadın Milli Voleybol Takımı, 19. Akdeniz Oyunları'ndaki ilk maçında ev sahibi Cezayir'i 3-0 yendi.
Salle Bir El Djir'de Cezayir ile karşılaşan Milliler, 25-16, 25-4 ve 25-13'lük setlerle ilk karşılaşmasını galip tamamladı.
Oyunlara galibiyetle başlayan ay-yıldızlı ekipte Tutku Burcu Yüzgenç 14 sayıyla en skorer isim oldu.
Kadın Milli Voleybol Takımı, Akdeniz Oyunları'ndaki ikinci maçında yarın İtalya ile karşılaşacak.
AA / Muhammed Boztepe - Spor