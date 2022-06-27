19. Akdeniz Oyunları Kadın Milli Voleybol Takımı, 19. Akdeniz Oyunları'ndaki ilk maçında ev sahibi Cezayir'i 3-0 yendi. Kadın Milli Voleybol Takımı, 19. Akdeniz Oyunları'ndaki ilk maçında ev sahibi Cezayir'i 3-0 yendi. Salle Bir El Djir'de Cezayir ile karşılaşan Milliler, 25-16, 25-4 ve 25-13'lük setlerle ilk karşılaşmasını galip tamamladı. Oyunlara galibiyetle başlayan ay-yıldızlı ekipte Tutku Burcu Yüzgenç 14 sayıyla en skorer isim oldu. Kadın Milli Voleybol Takımı, Akdeniz Oyunları'ndaki ikinci maçında yarın İtalya ile karşılaşacak. AA / Muhammed Boztepe - Spor Akdeniz Oyunları voleybol Cezayir Spor Haberler

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