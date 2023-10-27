18 Yaşındaki Yağmur Yılmaz, 23 Yaş Altı Judo Balkan Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

İstanbul'da yapılan 23 Yaş Altı Judo Balkan Şampiyonası'nda altın madalya kazanan 18 yaşındaki Yağmur Yılmaz, çalışmalarını 2028 Yaz Olimpiyatları hedefiyle sürdürüyor. Milli sporcu Yağmur Yılmaz, judoda gösterdiği başarılarla dikkat çekiyor ve gelecekte Türkiye'yi temsil etmeyi hedefliyor.

İstanbul'da 14-15 Ekim'de yapılan 23 Yaş Altı Judo Balkan Şampiyonası'nda +78 kiloda altın madalya kazanan 18 yaşındaki Yağmur Yılmaz, çalışmalarını 2028 Yaz Olimpiyatları hedefiyle sürdürüyor.

Milli sporcu Yağmur Yılmaz, 9 yaşındayken Trabzonspor'un altyapısında başladığı judoda kendini geliştirdi.

Trabzonspor Kulübünün sporcusu olarak kariyerine devam eden 18 yaşındaki Yağmur, 2022'de Atina'da gerçekleştirilen Gençler Judo Avrupa Kupası ile bu yıl 11-12 Şubat'ta Kocaeli'nde düzenlenen Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

Kariyeri boyunca yurt içinde çıktığı 90 müsabakada, 68 galibiyet alan Yağmur, 14-15 Ekim'de İstanbul'da yapılan 23 Yaş Altı Judo Balkan Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Yeni hedefini ABD'nin Los Angeles kentinde 2028'de yapılacak Yaz Olimpiyatları olarak belirleyen Yağmur, antrenörü Mustafa Birinci yönetiminde çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor.

Yağmur Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, judoya 9 yaşındayken annesinin yönlendirmesiyle başladığını söyledi.

Judoda çalışarak kendisini geliştirdiğini belirten Yılmaz, "Balkan şampiyonluğu zaten hedeflerim arasındaydı, orada altın madalya kazandım. İnşallah daha güzel dereceler de alacağım. Avrupa Kupası'nda daha önce üçüncülüğüm ve dokuzunculuğum vardı. Yurt içinde ise birçok üçüncülük kazandım." dedi.

Yılmaz, olimpiyat kotası için sıkı bir antrenman programı olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"2028 Olimpiyatları'na katılmak istiyorum. Bu yönde çok sıkı çalışıyorum. Haftanın her günü, günde 2 ya da 3 antrenman yapıyorum. Olimpiyatlarda şampiyonluk hedefliyorum, antrenörümle bu konuda çok sıkı çalışıyoruz. Maçtan maça da değişiyor ama genel olarak hırslıyım. Müsabakalar çok heyecanlı oluyor, çok hırslanıyorum."

Judo antrenmanlarına devam ederken bir yandan da eğitim hayatını sürdüren Yılmaz, "Trabzon Üniversitesinde Spor Bilimleri Fakültesinde eğitimimi sürdürüyorum. İleride judoya devam ederken aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni olmak istiyorum." ifadesini kullandı.

"Yağmur, sıkletine göre çok esnek bir sporcu"

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli antrenör Mustafa Birinci ise Yağmur ile 8 yıldır çalıştıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Antrenörlük sürecim yaklaşık 25 yıldır devam ediyor. Başarılı sporcularımız oldu, uluslararası arenalarda derece kazanan sporcularımız oldu, son olarak Yağmur da onların arasına eklendi. Kızımız genç kategoride yarışıyor. Hedefimiz inşallah önümüzdeki yıl gençlerde Türkiye şampiyonu olmak. Bundan sonra 2028 Olimpiyatlarını hedefliyoruz Yağmur'la. Çalışmalarımız bu doğrultuda gidiyor. Yakında Süper Lig müsabakaları, test müsabakaları ve Türkiye şampiyonası olacak. İyi bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Birinci, Yağmur'un çok iyi gelişim gösterdiğine dikkati çekerek, "Bulunduğu kategori olarak çok iyi kategoride, +78 kiloda. Yağmur, sıkletine göre çok esnek bir sporcu. Çok hareketli, teknik kapasitesi çok yüksek. Hem Türkiye'de hem de yurt dışında ağır sıkletlere baktığımız zaman daha ağır sporcular oluyorlar ama Yağmur onlardan bir iki adım önde. Genç olması da bizim için avantaj. İnşallah 2028 Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil etmeye çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.