18 Yaş Altı Türkiye Takım Şampiyonası Maltepe'de Devam Ediyor

TÜRKİYE Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen 18 Yaş Altı Takımlar Şampiyonası'nın final etabı, Maltepe'de yeni açılan Sportplus Tenis Akademisi'nde devam ediyor. Pazartesi başlayan 15 takım ve 63 sporcunun mücadele ettiği turnuva, 26 Eylül Cuma günü sona erecek. Final müsabakaları, Maltepe'de faaliyete geçen Sportplus Tenis Akademisi'nde oynanıyor. 15 takım ve 63 sporcunun korta çıktığı turnuvada heyecan dolu karşılaşmalar izleniyor.

Sportplus Tenis Akademisi; 4 açık, 2 kapalı ve 4 mini korta sahip olan tesisiyle kısa sürede 12 kortlu uluslararası bir merkez olmayı hedefliyor. Yerli ve yabancı sporculara yönelik programlar sunan akademi, 4 yaşından itibaren tenis eğitimi veriyor. Uluslararası deneyime sahip antrenör kadrosuyla dikkat çeken akademi hem Türkiye'den hem de yurtdışından gelen antrenörlerin katkısıyla İstanbul'da tenis sporunun gelişimine destek sağlamayı amaçlıyor.

'YENİ AÇILMAMIZA RAĞMEN SAYICA FAZLA ALTYAPI VE PERFORMANS OYUNCUSU BARINDIRIYORUZ'

Sportplus Tenis Akademisi Spor Kulübü Başkanı Kaan Arıman:

"Uzun yıllardır bir tenis yolculuğumuz vardı. Hem veli hem federasyon hakemi olarak, son olarak da işletmeci olarak burada bulunuyoruz. Bugün başlayan bir turnuvamız var. Bu turnuvanın devamında da kulübümüzde performans oyuncularımızla beraber uzun soluklu bir ilişkiyle Türk tenisinde yeni tenisçiler kazandırmaya geliyoruz. Bulunduğumuz alan 7 bin 500 metrekarelik bir alan. Dört açık kortumuz, dört duvar kortumuz ve bunun dışında da iki tane betonarme kapalı kortumuz bulunuyor. Yeni açılmamıza rağmen sayıca fazla altyapı ve performans oyuncusu barındırıyoruz. Umarım daha iyileriyle beraber daha uzun yıllar hizmet vermeye devam edeceğimizi düşünüyoruz. Bünyemizde dört aşamalı bir tenis programı var: Spor okulu, altyapı, performans ve profesyonel. Spor okulunda çok genç yaşlarda, beş yaşından itibaren aldığımız oyuncularımızı yetiştirerek kademe kademe ilerletiyoruz. Yetişenler altyapıya, oradan performansa ve son olarak profesyonel seviyeye geçiyorlar. Programımızdaki oyuncular artık tenisi bir meslek olarak edinmiş ve kazanımlarını buradan sağlayan gruplarımız oluyor. Beş yaşında başlayan oyuncu sayımız yeni açılmamıza rağmen oldukça iyi. Performans oyuncusu olarak diğer kulüplerden aramıza katılanlarla beraber orada da iyi rakamlardayız. Ay sonunda bizimle beraber olacak yaklaşık 30 yabancı oyuncumuzla birlikte aktif junior turnuvalarında devam edeceğiz."

'TENİSTE KAYBETTİM DEĞİL, VAZGEÇTİM DİYEBİLİRSİNİZ'

18 Yaş Altı Türkiye Takım Şampiyonası Başhakemi İsmail Ataker:

"Turnuvamız Türkiye Tenis Federasyonu'nun düzenlediği, üç aşamada yapılan bir turnuva. Birinci ve ikinci aşaması sona erdi. Şu an başlayan üçüncü aşamada 18 yaş altı Türkiye takım final maçları oynanıyor. Burada da eleme sistemiyle cuma gününe kadar devam edecek. Cuma günü ilk dört takım belirlenecek şekilde bir formatta ilerleyeceğiz ve turnuva sona erecek. Şu an erkeklerde finale kalan sekiz takım, kadınlarda ise yedi takım var. Toplamda 63 sporcumuz bulunuyor. Bu turnuvayı öncelikle Türkiye Tenis Federasyonu düzenliyor. Başından sonuna kadar ilk aşamadan son aşamaya kadar federasyonumuz oldukça titiz ve destekleyici adımlar atıyor. Bu anlamda eski durumları da bildiğimiz için Türk tenisinin her geçen gün daha iyiye gittiğini söyleyebilirim. Sıralamalara, turnuva sayısına ve oyuncu sayısına baktığımızda her geçen gün çok daha iyiye gidildiğini görüyoruz. Gençlere tenis sporunu mutlaka tavsiye ederim. Profesyonel olmasa bile her yaşta başlanabilen bir spor olduğunu belirtmek isterim. Kaç yaşında olursanız olun tenise başlayabilirsiniz. Ancak profesyonel bir kariyer yapmak istiyorsanız bence en geç altı-yedi yaşlarında başlamak gerekiyor. Bir de şöyle bir söz var: Teniste kaybettim değil, vazgeçtim diyebilirsiniz. Çünkü teniste beraberlik yok ya kazanıyorsunuz ya da kaybediyorsunuz. Özellikle yeni yetişen sporcular için bunu tavsiye ederim. Maç kaybetmek mutlaka olacaktır ama önemli olan her zaman önlerine bakmalarıdır."