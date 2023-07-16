18 Yaş Altı Milli Takımı Turgut Atakol Turnuvası'nı Şampiyon Tamamladı

Basketbolda 18 Yaş Altı Milli Takımı, Bulgaristan'ı mağlup ederek Turgut Atakol Turnuvası'nın şampiyonu oldu. Milli takımın kupa ve madalyaları TBF Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım ile Turgut Atakol'un kızı Sema Kasapoğlu tarafından takdim edildi.