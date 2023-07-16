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18 Yaş Altı Milli Takımı Turgut Atakol Turnuvası'nı Şampiyon Tamamladı

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Basketbolda 18 Yaş Altı Milli Takımı, Bulgaristan'ı mağlup ederek Turgut Atakol Turnuvası'nın şampiyonu oldu. Milli takımın kupa ve madalyaları TBF Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım ile Turgut Atakol'un kızı Sema Kasapoğlu tarafından takdim edildi.

Basketbolda 18 Yaş Altı Milli Takımı, 26. Turgut Atakol Turnuvası'nın son maçında Bulgaristan'ı 79-75 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, İstanbul Özyeğin Üniversitesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvanın son gününde milliler 3. galibiyetini alarak şampiyon oldu.

Milli takımın kupa ve madalyalarını TBF Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım ile merhum Turgut Atakol'un kızı Sema Kasapoğlu takdim etti.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor

Bulgaristan Spor Haberler

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