18 Yaş Altı Milli Takım, İspanya'ya 3-1 Yenildi

Kocaeli'de düzenlenen Uluslararası Dörtlü Turnuva'da 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, İspanya'ya 3-1 mağlup oldu. Millilerin tek golü 31. dakikada Hasan Ege Akdoğan'dan geldi.

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Kocaeli'de düzenlenen Uluslararası Dörtlü Turnuva'nın ikinci maçında İspanya'ya 3-1 mağlup oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Derince Belediye Stadı'nda oynanan mücadelede ay-yıldızlıların golünü 31. dakikada Hasan Ege Akdoğan attı. İspanya'nın gollerini ise 3. dakikada penaltıdan Alexis Ciria ile 51 ve 65. dakikalarda Antonio Fernandez kaydetti.

Karşılaşmayı Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba da takip etti.

Milliler, turnuvadaki son maçını 14 Ekim Salı günü Gölcük Şehir Stadı'nda Portekiz ile oynayacak.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
