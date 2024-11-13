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18 Yaş Altı Milli Takım Fransa'ya 1-0 Galip Geldi

18 Yaş Altı Milli Takım Fransa'ya 1-0 Galip Geldi
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18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Sakarya'da Fransa ile yaptığı hazırlık maçını 1-0 kazanarak moral buldu. Maçın tek golü 50. dakikada Berkay Aslan'dan geldi.

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Sakarya'da yaptığı hazırlık maçında Fransa'yı 1-0 mağlup etti.

Sapanca Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Yunus Aytekin Atabek yönetirken, yardımcılıklarını Ömer Faruk Şahin ve Furkan Köknar yaptı.

Milli takım karşılaşmaya Kerem Matışlı, Deniz Emre Ofli, Arda Ünyay, Arda Vurucu, Ege Araç, Berkay Aslan, Özder Özcan, Hasan Hüseyin Bulut, Metin Şen, Hüseyin Maldar ve Battal Ömer Duldar 11'iyle başladı.

Fransa ise sahaya Jules Stawiecki, Lliesse Salhi, Axel Tape, Mathys Angely, Enzo Sternal, İbrahim Mbaye, İbrahim Yayiya Kante, Yoann Chauvin, Nadir El Jamali, Enzo Molebe ve Ramses Imbondo 11'iyle çıktı.

Milli takım, 50. dakikada Berkay Aslan'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Kalan bölümde iki takım da gol atamayınca karşılaşma bu skorla bitti.

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Sapanca'da 19 Kasım Salı günü de Hollanda ile hazırlık maçı yapacak.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Spor
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