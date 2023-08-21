18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Vaclav Jezek Turnuvası'na hazırlanıyor

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan aday kadro, Çekya'da düzenlenecek olan Vaclav Jezek Turnuvası'nda mücadele edecek. Milli takım, Çekya, Ukrayna ve İsviçre ile karşılaşacak.