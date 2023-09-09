18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Ukrayna'ya 2-0 yenildi
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Vaclav Jezek Turnuvası'nın ikinci maçında Ukrayna'ya 2-0 yenildi. Ukrayna, Lobko Vitalii ve Kalyn Vladyslav'ın golleriyle mücadeleyi kazandı. Milli takım turnuvadaki son maçını yarın İsviçre ile oynayacak.
18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Vaclav Jezek Turnuvası'nın ikinci maçında Ukrayna'ya 2-0 yenildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekip Çekya'nın ev sahipliği yaptığı turnuvanın ikinci maçında Novy Bydzov Stadı'nda Ukrayna ile karşı karşıya geldi.
Ukrayna, 11. dakikada Lobko Vitalii ve 90+2. dakikada Kalyn Vladyslav'ın golleriyle mücadeleyi 2-0 kazandı.
Milli takım turnuvanın ilk karşılaşmasında da Çekya'ya 3-0 mağlup olmuştu.
Ay-yıldızlı ekip, turnuvadaki son maçını yarın İsviçre ile oynayacak.