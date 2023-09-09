18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Ukrayna'ya 2-0 yenildi

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Vaclav Jezek Turnuvası'nın ikinci maçında Ukrayna'ya 2-0 yenildi. Ukrayna, Lobko Vitalii ve Kalyn Vladyslav'ın golleriyle mücadeleyi kazandı. Milli takım turnuvadaki son maçını yarın İsviçre ile oynayacak.