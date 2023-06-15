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18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, özel maçta Özbekistan'a 3-1 yenildi

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, özel maçta Özbekistan'a 3-1 yenildi

Spor Haberleri

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, özel maçta Özbekistan'a deplasmanda 3-1 yenildi.

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, özel maçta Özbekistan'a deplasmanda 3-1 yenildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Taşkent'teki Lokomotiv Stadı'nda oynanan maçta milli takımın golünü Emre Uzun attı. Özbekistan'ın gollerini ise Zohidov Muhammadali (2) ve Komilov Murodjon kaydetti.

Ay-yıldızlı takım, 19 Haziran Pazartesi günü Özbekistan ile bir özel maç daha yapacak.

Kaynak: AA / Spor

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