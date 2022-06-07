18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın Akdeniz Oyunları aday kadrosu açıklandı 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 25 Haziran-5 Temmuz'da Cezayir'de katılacağı 19. Akdeniz Oyunları'nın aday kadrosu belli oldu. 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 25 Haziran-5 Temmuz'da Cezayir'de katılacağı 19. Akdeniz Oyunları'nın aday kadrosu belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Oran kentinde düzenlenecek oyunlarda ay-yıldızlı ekip, B Grubu'nda İtalya, Portekiz ve Yunanistan ile mücadele edecek. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar, bir üst tura yükselecek. Teknik direktör Mehmet Hacıoğlu yönetimindeki milli takımın aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor: Kaleciler: Serhat Öztaşdelen (Altınordu), Jankat Yılmaz (Galatasaray) Defans: Eren Tunalı (Bursaspor), Emir Ortakaya (Fenerbahçe), Emir Tintiş (Galatasaray), Mehmet Enes Gülalan (Karşıyaka), Yaşar Kavas (Konyaspor), Ali Şahin Yılmaz (Trabzonspor) Orta saha: Sami Satılmış (Altınordu), Ulusoy Mert Kabasakal (Gençlerbirliği), Teoman Gündüz (Hertha BSC), Mehmet Ali Büyüksayar (Konyaspor), Devran Şenyurt (SV Höngg), Muhammed Mustafa Pınarcı (Trabzonspor) Forvet: Habib Biçer (Bodrumspor), Melih Bostan (Fenerbahçe), Yunus Emre Kefeli (Modafen), Ali Kılıç (Yılport Samsunspor) AA / Ercan Çakar - Spor Akdeniz Oyunları Cezayir Futbol Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın Akdeniz Oyunları aday kadrosu açıklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.