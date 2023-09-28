Haberler ›› Spor ›› 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı İspanya'da hazırlık turnuvasına katılacak

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı İspanya'da hazırlık turnuvasına katılacak

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, İspanya'da düzenlenecek olan hazırlık turnuvasında mücadele edecek. Milli takımın teknik direktörü Sabri Sarıoğlu yönetimindeki aday kadro da açıklandı.