18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Romanya'yı 2-0 yendi - Haberler

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18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Romanya'yı 2-0 yendi

AA - Ercan Çakar - Spor
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18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Romanya'yı 2-0 yendi

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Kocaeli'de hazırlık maçında karşılaştığı Romanya'yı 2-0 mağlup etti.

KOCAELİ (AA) - 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Kocaeli'de hazırlık maçında karşılaştığı Romanya'yı 2-0 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Gölcük Şehir Stadı'nda oynanan maçta, milli takımın gollerini Devran Şenyurt ve Başar Önal attı.

Ay-yıldızlılar, Romanya ile önceki gün oynadığı hazırlık maçını da 3-0 kazanmıştı.

AA / Ercan Çakar - Spor

Kocaeli, Romanya, Futbol, Milli, Spor, Haberler

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