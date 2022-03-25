18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Romanya'yı 2-0 yendi
AA - Ercan Çakar - Spor
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18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Kocaeli'de hazırlık maçında karşılaştığı Romanya'yı 2-0 mağlup etti.
KOCAELİ (AA) - 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Kocaeli'de hazırlık maçında karşılaştığı Romanya'yı 2-0 mağlup etti.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Gölcük Şehir Stadı'nda oynanan maçta, milli takımın gollerini Devran Şenyurt ve Başar Önal attı.
Ay-yıldızlılar, Romanya ile önceki gün oynadığı hazırlık maçını da 3-0 kazanmıştı.
Sizce Valerien İsmael Beşiktaş'ta başarılı olacak mı? #Beşiktaş | #Valerienİsmael— Haberler (@Haberler) March 25, 2022
AA / Ercan Çakar - Spor