18 Yaş Altı Kadınlar Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası
Spor Haberleri
18 Yaş Altı Kadınlar Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 2. Klasman A Grubu üçüncü maçında Türkiye, ev sahibi Büyük Britanya'ya 3-1 mağlup oldu.
18 Yaş Altı Kadınlar Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 2. Klasman A Grubu üçüncü maçında Türkiye, ev sahibi Büyük Britanya'ya 3-1 mağlup oldu.
İskoçya'nın Dumfries kasabasındaki maçta milliler, üçüncü maçında Büyük Britanya'yla karşılaştı.
Milli takım, ilk periyodu Azra Şenyuva'nın golüyle 1-0 önde tamamladı. Büyük Britanya, Ellin Rees (2) ve Ellie Patrcik'in golleriyle ikinci periyotta 3-1'lik üstünlük yakaladı. Son periyotta gol olmadı ve Türkiye, üçüncü maçında ev sahibi ülkeye 3-1 yenildi.
Ay-yıldızlı ekip, grupta ilk maçında Avustralya'ya 3-1 mağlup olurken, ikinci karşılaşmasında Meksika'yı 3-2 yenmişti.
Türkiye, A Grubu'ndaki dördüncü maçında yarın TSİ 16.00'da Hollanda'yla karşılaşacak.