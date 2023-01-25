18 Yaş Altı Kadınlar Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası Spor Haberleri 18 Yaş Altı Kadınlar Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 2. Klasman A Grubu üçüncü maçında Türkiye, ev sahibi Büyük Britanya'ya 3-1 mağlup oldu. 18 Yaş Altı Kadınlar Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 2. Klasman A Grubu üçüncü maçında Türkiye, ev sahibi Büyük Britanya'ya 3-1 mağlup oldu. İskoçya'nın Dumfries kasabasındaki maçta milliler, üçüncü maçında Büyük Britanya'yla karşılaştı. Milli takım, ilk periyodu Azra Şenyuva'nın golüyle 1-0 önde tamamladı. Büyük Britanya, Ellin Rees (2) ve Ellie Patrcik'in golleriyle ikinci periyotta 3-1'lik üstünlük yakaladı. Son periyotta gol olmadı ve Türkiye, üçüncü maçında ev sahibi ülkeye 3-1 yenildi. Ay-yıldızlı ekip, grupta ilk maçında Avustralya'ya 3-1 mağlup olurken, ikinci karşılaşmasında Meksika'yı 3-2 yenmişti. Türkiye, A Grubu'ndaki dördüncü maçında yarın TSİ 16.00'da Hollanda'yla karşılaşacak. Spor Kaynak: AA / Erkan Tiryaki Dünya Şampiyonası Büyük Britanya Türkiye Spor Haberler

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