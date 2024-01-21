18 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı Bulgaristan'ı Yendi

Bulgaristan : 3-2

İSTANBUL, -

SALON: Hristo Botev

HAKEMLER: Dobromir Dobrev

TÜRKİYE: Irmak Nil Akpınar, Ceyda Kuyan, Mina Olgar, Aylin Uysalcan, Ceylin Kuyan, Begüm Kaçmaz (Ecem Esepaşa, Zeynep Nur Altıntaş, Melis Başaran, Dila Karaboğa, Eslem Yılmaz, Elif İlhan, Ceren Hasdemir)

BULGARİSTAN: Parapunova, Arnaudova, Petrova, Veneva, Angelova, Dimana Ivanova (Ninova, Simona Ivanova, Kitipova, Todorova, Bozhidara Ivanova)

SETLER: 11-25, 25-21, 25-18, 18-25, 15-8

SÜRE: 108 dakika (19, 26, 24, 24, 15)

Voleybolda 18 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, 2024 CEV U18 Avrupa Şampiyonası 1. Raunt Elemesi final maçında Bulgaristan'ı 11-25, 25-21, 25-18, 18-25 ve 15-8'lik setlerle 3-2 yendi.

Bu sonuçla elemelerdeki tüm maçlarını kazanan milliler, 2024 CEV U18 Avrupa Şampiyonası finallerine katılma hakkı elde etti.