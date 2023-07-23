18 Yaş Altı Kadın Milli Takımı Avrupa Trophy Ligi'nde üçüncü oldu

7'li Ragbi 18 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, Polonya'da düzenlenen Avrupa Trophy Ligi'nde tarihinde ilk kez üçüncülük kupası kazandı. Milli takım, Portekiz, Litvanya, Romanya, İsveç ve Macaristan'ı yenerek bronz madalya elde etti.

7'li Ragbi 18 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, Polonya'da düzenlenen Avrupa Trophy Ligi'nde tarihinde ilk kez üçüncülük kupası kazandı.

Türkiye Ragbi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Zabki kasabasında düzenlenen organizasyonda milli takım; Portekiz'i 12-5, Litvanya'yı 17-10, Romanya'yı 38-0, İsveç'i 25-10 ve Macaristan'ı 36-5 yendi.

Galler'e 36-0 yenilen milli takım, 18 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Ragbi Trophy Ligi'nde üçüncü oldu. Milli takım, organizasyon tarihinde ilk kez bronz madalya ve üçüncülük kupası kazanma başarısı gösterdi.