Türkiye 18 Yaş Altı Kadın Buz Hokeyi Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda madalya peşinde

Türkiye 18 yaş altı kadın buz hokeyi milli takımı, İstanbul'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda madalya hedefliyor. Başantrenör Alper Solak ve oyuncular, hazırlık kampının başarılı geçtiğini ve güçlü bir grupta mücadele edeceklerini ifade etti.

Türkiye 18 Yaş Altı Kadın Buz Hokeyi Milli Takımı, İstanbul'un ev sahipliğinde yarın başlayacak Dünya Şampiyonası'nda madalya hedefliyor.

Ay-yıldızlı ekipte başantrenör Alper Solak, oyuncular Tan Nisan Göksal, Dolunay Beren Erbakan ve Melis Arslan, Zeytinburnu Buz Adası'nda AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Başantrenör Alper Solak, hazırlık kampının çok iyi geçtiğini belirterek, "Bugünkü antrenmanımızla hazırlıklarımızı tamamlayacağız. Madalya almayı hedefliyoruz. Güçlü bir gruptayız. Geçen sene altın madalya alarak bu gruba çıktık. İlk hedefimiz bu grupta kalmak, ikinci hedefimiz de madalya almak. Ev sahipliği yaptığımız organizasyonda herkesi buraya bekliyoruz. Bizi yalnız bırakmasınlar." diye konuştu.

Ay-yıldızlı savunmacı Tan Nisan Göksal, Dünya Şampiyonası'nda çok umutlu olduğunu vurgulayarak, "Şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Kesinlikle madalya alacağız. Her şey gayet güzel gidiyor. Seyircilerimizi salonda bizi desteklemeye bekliyoruz. Milli formayı giymek kelimelere dökemeyeceğim kadar güzel bir his." ifadelerini kullandı.

Forvet oyuncusu Dolunay Beren Erbakan ise "Hazırlıklarımız çok güzel geçiyor. Çok güzel bir takımız, maçlara hazırız. Geçen sene de milli formayı giyme gururunu yaşadık. Milli takım formasını giymekten çok gurur duyuyorum. Heyecanlıyız. Şampiyonada hedefimiz madalya kazanmak." değerlendirmesinde bulundu.

Çok sıkı çalıştıklarını vurgulayan bir diğer milli forvet Melis Arslan da, "Şampiyonluk için mücadele edeceğiz. Turnuvada altın madalya kazanmak istiyoruz. Türk bayrağını en zirvede görmek bizi gururlandırıyor. Türk'ün olması gerektiği yer en tepe. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
