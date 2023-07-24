18 Yaş Altı Golf Milli Takımı Almanya'da Uluslararası Matchplay Kupası'na Katılacak

Türkiye Golf Federasyonu'nun açıklamasına göre, Almanya'da düzenlenecek olan Uluslararası Matchplay Kupası'na Türkiye'den 18 yaş altı milli takım golfçülerinden Arjin Yalçınkaya, Can Gürdenli, Semih Engez, Alya Mahmuti, Lara Sorguç ve Alya Su Çiğdem katılacak.