18 Yaş Altı Golf Milli Takımı Almanya'da Uluslararası Matchplay Kupası'na Katılacak
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Türkiye Golf Federasyonu'nun açıklamasına göre, Almanya'da düzenlenecek olan Uluslararası Matchplay Kupası'na Türkiye'den 18 yaş altı milli takım golfçülerinden Arjin Yalçınkaya, Can Gürdenli, Semih Engez, Alya Mahmuti, Lara Sorguç ve Alya Su Çiğdem katılacak.
18 Yaş Altı Golf Milli Takımı, Almanya'da yarın başlayacak Uluslararası Matchplay Kupası'na katılacak.
Türkiye Golf Federasyonunun açıklamasına göre, Reischenhof Golf Kulübü'nde gerçekleştirilecek turnuvaya Almanya'nın yanı sıra Türkiye'den de sporcular yer alacak.
Almanya Golf Federasyonunun organize ettiği kupada 59'u erkek toplam 100 sporcu yarışacak.
Türkiye'yi, 28 Temmuz'da tamamlanacak organizasyonda 18 yaş altı milli takım golfçülerinden Arjin Yalçınkaya, Can Gürdenli, Semih Engez, Alya Mahmuti, Lara Sorguç ve Alya Su Çiğdem temsil edecek.