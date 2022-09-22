18 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Romanya'yı mağlup etti Spor Haberleri 18 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Bursa'da düzenlenen hazırlık turnuvasındaki ilk maçında Romanya'yı 2-0 yendi. 18 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Bursa'da düzenlenen hazırlık turnuvasındaki ilk maçında Romanya'yı 2-0 yendi. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Nilüfer Belediyesi İbrahim Yazıcı Stadı'nda oynanan maçta ay-yıldızlıların gollerini 23. dakika Batuhan Çelik ve 35. dakikada Fahri Kerem Ay kaydetti. Turnuvanın diğer maçında İspanya, Portekiz'i 2-0 mağlup etti. Milliler, turnuvada 24 Eylül Cumartesi günü İspanya ile karşılaşacak. Spor Kaynak: AA / Süha Gür Romanya Futbol Bursa Spor Haberler

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