18 Yaş Altı Erkekler Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

18 Yaş Altı Erkekler Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası

AA - Hilmi Sever - Spor
 - Güncelleme:
18 Yaş Altı Erkekler Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası

18 Yaş Altı Erkekler Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'nda Türkiye, dördüncü maçında İsrail'e 4-1 yenildi.

18 Yaş Altı Erkekler Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'nda Türkiye, dördüncü maçında İsrail'e 4-1 yenildi.

Zeytinburnu Buz Hokeyi Salonu'nda oynanan maçta ilk periyot, 0-0 sona erdi. İkinci periyodu 2-0 önde kapatan konuk ekip, salondan da 4-1 galip ayrıldı.

Milliler, grubundaki ilk maçında Tayvan'a 8-3, ikinci karşılaşmasında Belçika'ya 5-0, üçüncü mücadelesinde de İzlanda'ya 4-2 mağlup olmuştu.

Grupta günün diğer maçlarında Belçika, Tayvan'ı 4-2, İzlanda da Meksika'yı 3-1 yendi.

Dördüncü maçlar sonunda İzlanda 12 puanla liderliğe yükselirken, Belçika ve Tayvan 9'ar puanla iki ve üçüncü sırada yer aldı.

Ay-yıldızlı ekip, gruptaki beşinci ve son maçını 17 Nisan Pazar günü Meksika ile oynayacak.

Millilerin yer aldığı A Grubu'nda Belçika, Tayvan, İsrail, İzlanda ve Meksika bulunuyor.

AA / Hilmi Sever - Spor

Buz Hokeyi, İzlanda, Belçika, Tayvan, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title