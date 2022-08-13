18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası
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Letonya'da düzenlenen 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası 2. Klasman mücadelesinde Türkiye, Belçika'yı 36-26 yendi.
Letonya'da düzenlenen 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası 2. Klasman mücadelesinde Türkiye, Belçika'yı 36-26 yendi.
Başkent Riga'da yapılan organizasyonda milliler, A Grubu'ndaki klasman Belçika'yı 36-26 mağlup etti.
İlk karşılaşmasında Kuzey Makedonya'ya 34-19, ikinci maçında Letonya'ya 33-32 mağlup olan milli takım, üçüncü maçında ise Kosova'yı 29-23 yenerek grubu üçüncü sırada tamamlamıştı.
Klasman maçında Belçika'yı mağlup eden milliler turnuvayı 5'inci sırada bitirdi.
AA / Fatih Gazioğlu - Spor