18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası Letonya'da düzenlenen 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası 2. Klasman mücadelesinde Türkiye, Belçika'yı 36-26 yendi. Letonya'da düzenlenen 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası 2. Klasman mücadelesinde Türkiye, Belçika'yı 36-26 yendi. Başkent Riga'da yapılan organizasyonda milliler, A Grubu'ndaki klasman Belçika'yı 36-26 mağlup etti. İlk karşılaşmasında Kuzey Makedonya'ya 34-19, ikinci maçında Letonya'ya 33-32 mağlup olan milli takım, üçüncü maçında ise Kosova'yı 29-23 yenerek grubu üçüncü sırada tamamlamıştı. Klasman maçında Belçika'yı mağlup eden milliler turnuvayı 5'inci sırada bitirdi. Spor AA / Fatih Gazioğlu Türkiye Letonya Belçika Spor Haberler

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