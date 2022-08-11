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18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası

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18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası

Letonya'da düzenlenen 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası 2. Klasman mücadelesinde Türkiye, Kosova'yı 29-23 yendi.

Letonya'da düzenlenen 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası 2. Klasman mücadelesinde Türkiye, Kosova'yı 29-23 yendi.

Başkent Riga'da yapılan organizasyonda milliler, A Grubu'ndaki üçüncü maçında Kosova'yı 29-23 mağlup etti.

İlk karşılaşmasında Kuzey Makedonya'ya 34-19, ikinci maçında Letonya'ya 33-32 mağlup olan milli takımı, grubu üçüncü sırada tamamladı.

Klasman maçları oynayacak Türkiye'nin rakibi, diğer grup maçları tamamlanınca belli olacak.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

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