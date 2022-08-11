18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası Letonya'da düzenlenen 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası 2. Klasman mücadelesinde Türkiye, Kosova'yı 29-23 yendi. Letonya'da düzenlenen 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası 2. Klasman mücadelesinde Türkiye, Kosova'yı 29-23 yendi. Başkent Riga'da yapılan organizasyonda milliler, A Grubu'ndaki üçüncü maçında Kosova'yı 29-23 mağlup etti. İlk karşılaşmasında Kuzey Makedonya'ya 34-19, ikinci maçında Letonya'ya 33-32 mağlup olan milli takımı, grubu üçüncü sırada tamamladı. Klasman maçları oynayacak Türkiye'nin rakibi, diğer grup maçları tamamlanınca belli olacak. Spor AA / Halil İbrahim Avşar Türkiye Letonya Kosova Spor Haberler

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