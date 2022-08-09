18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası 2. Klasman mücadelesinde Türkiye, ev sahibi Letonya'ya 33-32 yenildi. 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası 2. Klasman mücadelesinde Türkiye, ev sahibi Letonya'ya 33-32 yenildi. Başkent Riga'da düzenlenen organizasyonda milli takım, A Grubu'ndaki ikinci maçında ev sahibi Letonya ile karşılaştı. Çekişmeli geçen maçın ilk devresini 13-12 geride kapatan milliler, rakibine 33-32 mağlup oldu. Türkiye, gruptaki son maçını 11 Ağustos Perşembe günü Kosova ile yapacak. Spor AA / Halil İbrahim Avşar Türkiye Letonya Spor Haberler

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