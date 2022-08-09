18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası
- Güncelleme:
18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası 2. Klasman mücadelesinde Türkiye, ev sahibi Letonya'ya 33-32 yenildi.
18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası 2. Klasman mücadelesinde Türkiye, ev sahibi Letonya'ya 33-32 yenildi.
Başkent Riga'da düzenlenen organizasyonda milli takım, A Grubu'ndaki ikinci maçında ev sahibi Letonya ile karşılaştı.
Çekişmeli geçen maçın ilk devresini 13-12 geride kapatan milliler, rakibine 33-32 mağlup oldu.
Türkiye, gruptaki son maçını 11 Ağustos Perşembe günü Kosova ile yapacak.
AA / Halil İbrahim Avşar - Spor