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18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası

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18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası

18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası 2. Klasman mücadelesinde Türkiye, ev sahibi Letonya'ya 33-32 yenildi.

18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası 2. Klasman mücadelesinde Türkiye, ev sahibi Letonya'ya 33-32 yenildi.

Başkent Riga'da düzenlenen organizasyonda milli takım, A Grubu'ndaki ikinci maçında ev sahibi Letonya ile karşılaştı.

Çekişmeli geçen maçın ilk devresini 13-12 geride kapatan milliler, rakibine 33-32 mağlup oldu.

Türkiye, gruptaki son maçını 11 Ağustos Perşembe günü Kosova ile yapacak.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

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