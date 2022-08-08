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18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası

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18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası

18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası 2. Klasman mücadelesinde Türkiye, A Grubu'ndaki ilk maçında Kuzey Makedonya'ya 34-19 mağlup oldu.

18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası 2. Klasman mücadelesinde Türkiye, A Grubu'ndaki ilk maçında Kuzey Makedonya'ya 34-19 mağlup oldu.

Letonya'nın başkenti Riga'da gerçekleştirilen müsabakanın ilk yarısını 15-10 geride kapatan milliler, maçı 15 sayı farkla kaybetti.

Grupta oynanan diğer maçta ise Letonya, Kosova'yı 37-17'lik skor ile mağlup etti.

Milliler A Grubu'nda Kuzey Makedonya, Letonya ve Kosova ile mücadele ederken, B Grubu'nda İsviçre, Lüksemburg ve Belçika yer alıyor. Milliler 9 Ağustos Salı günü saat 16.00'da Letonya, 11 Ağustos Perşembe günü saat 14.00'te ise Kosova ile karşılaşacak.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Makedonya Türkiye Letonya Spor Haberler

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