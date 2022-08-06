18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası, yarın final maçıyla tamamlanacak - Haberler

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18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası, yarın final maçıyla tamamlanacak

18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası, yarın final maçıyla tamamlanacak

İzmir'in ev sahipliğindeki FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası, yarın Türkiye ile İspanya arasındaki final karşılaşmasıyla tamamlanacak.

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İzmir'in ev sahipliğindeki FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası, yarın Türkiye ile İspanya arasındaki final karşılaşmasıyla tamamlanacak.

Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'ndaki yarı final karşılaşmalarında Sırbistan'ı 60-38 mağlup eden İspanya ile Slovenya'yı 79-64'lük skorla geçen Türkiye finale çıktı. İki takım yarın saat 20.30'da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda kupa için mücadele edecek.

Organizasyonda grup aşamasında B Grubu'nda yer alan iki ekipten İspanya, Türkiye'yi 64-56 yenmişti. Yarı finalde kaybeden Sırbistan ile Slovenya yarın üçüncülük için sahaya çıkacak.

Türkiye'nin 7. finali

Organizasyonda daha önce 2013 ve 2014'te 2 kez birinciliğe ulaşan Türkiye, 7. kez finalde sahne alacak.

Ay-yıldızlı ekip son oynanan 2019'daki şampiyonada ve 2004'teki turnuvada İspanya'ya finalde yenilmişti.

Klasman maçları

Bugünkü maçlarda rakiplerini mağlup eden Fransa ile İtalya yarın beşincilik için karşılaşacak. Litvanya ile İsrail ise yedincilik için mücadele edecek.

Çekya ile Polonya dokuzunculuk, Almanya ile Yunanistan ise 11.'lik için karşılaşacak.

Son 3 sırada tamamlayacak ekiplerin, B Ligi'ne gerileyeceği organizasyonda 15.'lik için mücadele edecek Büyük Britanya ile Karadağ'ın B Ligi'ne düşmesi kesinleşti. B Ligi'ne gerileyecek son ekip yarınki Hırvatistan-Kuzey Makedonya maçının mağlubu olacak.

AA / Ali Korkmaz - Spor

İspanya Türkiye İzmir Spor Haberler

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