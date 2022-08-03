18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek finalistler belirlendi İzmir'in ev sahipliğinde düzenlenen FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek finalistler belli oldu. İzmir'in ev sahipliğinde düzenlenen FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek finalistler belli oldu. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu ile Bornova Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda son 16 turunda rakiplerini mağlup edenler çeyrek finale çıktı. Türkiye'nin yanı sıra Fransa, Sırbistan, İsrail, Slovenya, İtalya, Litvanya ve İspanya'nın çeyrek final vizesi aldığı turnuvada, Almanya, Karadağ, Polonya, Hırvatistan, Yunanistan, Çekya, Büyük Britanya ve Kuzey Makedonya klasman maçlarına çıkacak. Turnuvada çeyrek final karşılaşmaları Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda klasman müsabakaları ise Bornova Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak. Şampiyonada yarın yapılacak çeyrek final ve klasman müsabakalarının programı şöyle: Çeyrek final: 13.45 Fransa-Slovenya 16.00 İsrail-Sırbistan 18.15 İspanya-İtalya 20.30 Türkiye-Litvanya Klasman maçları: 13.45 Almanya-Hırvatistan 16.00 Polonya-Karadağ 18.15 Büyük Britanya-Çekya 20.30 Kuzey Makedonya-Yunanistan Spor AA / Ali Korkmaz Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka İzmir Spor Haberler

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