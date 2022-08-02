18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turuyla sürecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turuyla sürecek

18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turuyla sürecek

İzmir'in ev sahipliğindeki FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası, yarınki son 16 turu karşılaşmalarıyla devam edecek.

 - Güncelleme:

İzmir'in ev sahipliğindeki FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası, yarınki son 16 turu karşılaşmalarıyla devam edecek.

Toplam 16 takımın 4 grupta mücadele ettiği organizasyonda, grup müsabakalarının dün tamamlanmasıyla son 16 turundaki eşleşmeler belli oldu.

Son 16 turunda rakiplerini saf dışı bırakacak ülkeler çeyrek finale yükselecek, mağlup olanlar ise klasman maçlarına çıkacak.

Türkiye, B Grubu'nda ikinci sırayı elde ederken, son 16 turunda A Grubu'nu üçüncü bitiren Büyük Britanya ile eşleşti. Ay-yıldızlı ekip, rakibiyle yarın saat 20.30'da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaşacak.

Türkiye, Büyük Britanya'yı yendiği takdirde çeyrek finalde Litvanya-Çekya maçının galibiyle, mağlup olması durumunda ise aynı eşleşmenin mağlubuyla klasman maçında karşı karşıya gelecek.

Son 16 turunda yarın oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

Bornova Atatürk Spor Salonu

13.45 Fransa-Almanya

16.00 Slovenya-Hırvatistan

18.15 İtalya-Yunanistan

20.30 İspanya-Kuzey Makedonya

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu

13.45 Sırbistan-Karadağ

16.00 İsrail-Polonya

18.15 Litvanya-Çekya

20.30 Türkiye-Büyük Britanya

AA / Ali Korkmaz - Spor

Büyük Britanya Türkiye İzmir Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title