18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turuyla sürecek İzmir'in ev sahipliğindeki FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası, yarınki son 16 turu karşılaşmalarıyla devam edecek. İzmir'in ev sahipliğindeki FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası, yarınki son 16 turu karşılaşmalarıyla devam edecek. Toplam 16 takımın 4 grupta mücadele ettiği organizasyonda, grup müsabakalarının dün tamamlanmasıyla son 16 turundaki eşleşmeler belli oldu. Son 16 turunda rakiplerini saf dışı bırakacak ülkeler çeyrek finale yükselecek, mağlup olanlar ise klasman maçlarına çıkacak. Türkiye, B Grubu'nda ikinci sırayı elde ederken, son 16 turunda A Grubu'nu üçüncü bitiren Büyük Britanya ile eşleşti. Ay-yıldızlı ekip, rakibiyle yarın saat 20.30'da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaşacak. Türkiye, Büyük Britanya'yı yendiği takdirde çeyrek finalde Litvanya-Çekya maçının galibiyle, mağlup olması durumunda ise aynı eşleşmenin mağlubuyla klasman maçında karşı karşıya gelecek. Son 16 turunda yarın oynanacak karşılaşmaların programı şöyle: Bornova Atatürk Spor Salonu 13.45 Fransa-Almanya 16.00 Slovenya-Hırvatistan 18.15 İtalya-Yunanistan 20.30 İspanya-Kuzey Makedonya Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu 13.45 Sırbistan-Karadağ 16.00 İsrail-Polonya 18.15 Litvanya-Çekya 20.30 Türkiye-Büyük Britanya Spor AA / Ali Korkmaz Büyük Britanya Türkiye İzmir Spor Haberler

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