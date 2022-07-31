18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ikinci gün tamamlandı İzmir'in ev sahipliğindeki FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın grup müsabakalarında ikinci gün sona erdi. İzmir'in ev sahipliğindeki FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın grup müsabakalarında ikinci gün sona erdi. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu ile Bornova Atatürk Spor Salonu'nda 16 takımın katılımıyla 4 grupta gerçekleştirilen şampiyonanın ikinci gününde 8 karşılaşma oynandı. Tüm takımların son 16 turuna kalacağı organizasyonda grup müsabakaları yarın tamamlanacak. Türkiye'nin B Grubu'nda İspanya'ya 64-56 yenildiği şampiyonada bugün oynanan maçların skorları ve yarınki müsabakalar şöyle: A Grubu: Kuzey Makedonya-Fransa: 47-104 Büyük Britanya-İsrail: 61-89 B Grubu: Almanya-Polonya: 56-63 Türkiye-İspanya: 56-64 C Grubu: Slovenya-Çekya: 68-58 Yunanistan-Sırbistan: 63-77 D Grubu: İtalya-Litvanya: 61-79 Karadağ-Hırvatistan: 56-67 Yarınki maç programı A Grubu: 13.45 Kuzey Makedonya-Büyük Britanya 18.15 Fransa-İsrail B Grubu: 20.30 İspanya-Polonya 20.30 Türkiye-Almanya C Grubu: 16.00 Yunanistan-Slovenya 18.15 Sırbistan-Çekya D Grubu: 13.45 İtalya-Karadağ 16.00 Litvanya-Hırvatistan Spor AA / Ali Korkmaz Türkiye İspanya İzmir Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ikinci gün tamamlandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.