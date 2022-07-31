18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ikinci gün tamamlandı - Haberler

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18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ikinci gün tamamlandı

18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ikinci gün tamamlandı

İzmir'in ev sahipliğindeki FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın grup müsabakalarında ikinci gün sona erdi.

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İzmir'in ev sahipliğindeki FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın grup müsabakalarında ikinci gün sona erdi.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu ile Bornova Atatürk Spor Salonu'nda 16 takımın katılımıyla 4 grupta gerçekleştirilen şampiyonanın ikinci gününde 8 karşılaşma oynandı.

Tüm takımların son 16 turuna kalacağı organizasyonda grup müsabakaları yarın tamamlanacak.

Türkiye'nin B Grubu'nda İspanya'ya 64-56 yenildiği şampiyonada bugün oynanan maçların skorları ve yarınki müsabakalar şöyle:

A Grubu:

Kuzey Makedonya-Fransa: 47-104

Büyük Britanya-İsrail: 61-89

B Grubu:

Almanya-Polonya: 56-63

Türkiye-İspanya: 56-64

C Grubu:

Slovenya-Çekya: 68-58

Yunanistan-Sırbistan: 63-77

D Grubu:

İtalya-Litvanya: 61-79

Karadağ-Hırvatistan: 56-67

Yarınki maç programı

A Grubu:

13.45 Kuzey Makedonya-Büyük Britanya

18.15 Fransa-İsrail

B Grubu:

20.30 İspanya-Polonya

20.30 Türkiye-Almanya

C Grubu:

16.00 Yunanistan-Slovenya

18.15 Sırbistan-Çekya

D Grubu:

13.45 İtalya-Karadağ

16.00 Litvanya-Hırvatistan

AA / Ali Korkmaz - Spor

Türkiye İspanya İzmir Spor Haberler

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