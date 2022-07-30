18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ilk gün tamamlandı İzmir'in ev sahipliğinde düzenlenen FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ilk gün sona erdi. İzmir'in ev sahipliğinde düzenlenen FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ilk gün sona erdi. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu ile Bornova Atatürk Spor Salonu'nda 16 takımın katılımıyla 4 grupta gerçekleştirilen şampiyonanın ilk gününde 8 karşılaşma oynandı. Türkiye'nin B Grubu'nda Polonya'yı 94-43'lük skorla geçtiği şampiyonada bugün oynanan maçların skorları ve yarınki müsabakalar şöyle: A Grubu: Fransa-Büyük Britanya: 97-45 İsrail-Kuzey Makedonya: 79-70 B Grubu: İspanya-Almanya: 89-44 Polonya-Türkiye: 43-94 C Grubu: Sırbistan-Slovenya: 70-52 Çekya-Yunanistan: 56-67 D Grubu: Litvanya-Karadağ: 75-56 Hırvatistan-İtalya: 64-73 Yarınki maç programı A Grubu: 13.45 Kuzey Makedonya-Fransa 16.00 Büyük Britanya-İsrail B Grubu: 18.15 Almanya-Polonya 20.30 Türkiye-İspanya C Grubu: 13.45 Slovenya-Çekya 20.30 Yunanistan-Sırbistan D Grubu: 16.00 İtalya-Litvanya 18.15 Karadağ-Hırvatistan Spor AA / Ali Korkmaz Türkiye Polonya İzmir Spor Haberler

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