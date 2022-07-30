18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ilk gün tamamlandı - Haberler

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18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ilk gün tamamlandı

18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ilk gün tamamlandı

İzmir'in ev sahipliğinde düzenlenen FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ilk gün sona erdi.

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İzmir'in ev sahipliğinde düzenlenen FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ilk gün sona erdi.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu ile Bornova Atatürk Spor Salonu'nda 16 takımın katılımıyla 4 grupta gerçekleştirilen şampiyonanın ilk gününde 8 karşılaşma oynandı.

Türkiye'nin B Grubu'nda Polonya'yı 94-43'lük skorla geçtiği şampiyonada bugün oynanan maçların skorları ve yarınki müsabakalar şöyle:

A Grubu:

Fransa-Büyük Britanya: 97-45

İsrail-Kuzey Makedonya: 79-70

B Grubu:

İspanya-Almanya: 89-44

Polonya-Türkiye: 43-94

C Grubu:

Sırbistan-Slovenya: 70-52

Çekya-Yunanistan: 56-67

D Grubu:

Litvanya-Karadağ: 75-56

Hırvatistan-İtalya: 64-73

Yarınki maç programı

A Grubu:

13.45 Kuzey Makedonya-Fransa

16.00 Büyük Britanya-İsrail

B Grubu:

18.15 Almanya-Polonya

20.30 Türkiye-İspanya

C Grubu:

13.45 Slovenya-Çekya

20.30 Yunanistan-Sırbistan

D Grubu:

16.00 İtalya-Litvanya

18.15 Karadağ-Hırvatistan

AA / Ali Korkmaz - Spor

Türkiye Polonya İzmir Spor Haberler

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