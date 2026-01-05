Voleybol: 18 Yaş Altı Avrupa Erkekler Şampiyonası Elemeleri
Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Kosova'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi. Milli takım, Karadağ'da oynanan maçı 25-8, 25-11 ve 25-11'lik setlerle kazandı.
Grubunu ilk iki sırada tamamlayan milliler bu skorla yarı finale yükseldi.
Milli takımın yarı finaldeki rakibi Bulgaristan-Sırbistan karşılaşmasının ardından belli olacak.
Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor