Voleybol: 18 Yaş Altı Avrupa Erkekler Şampiyonası Elemeleri

Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Kosova'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi. Milli takım, Karadağ'da oynanan maçı 25-8, 25-11 ve 25-11'lik setlerle kazandı.

18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Kosova'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlılar, Karadağ'da oynanan karşılaşmayı 25-8, 25-11 ve 25-11'lik setlerle 3-0 kazandı.

Grubunu ilk iki sırada tamamlayan milliler bu skorla yarı finale yükseldi.

Milli takımın yarı finaldeki rakibi Bulgaristan-Sırbistan karşılaşmasının ardından belli olacak.

