Voleybol: 18 Yaş Altı Avrupa Erkekler Şampiyonası Elemeleri

18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Romanya'yı 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Milliler, A Grubu'ndaki son maçında Kosova ile karşılaşacak.

18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde A Grubu'ndaki ikinci maçında Romanya'yı 3-1 mağlup etti.

Ay-yıldızlılar, karşılaşmadan 31-29, 20-25, 25-22 ve 26-24'lük setlerle galip ayrıldı.

Karadağ'ın ev sahipliğindeki organizasyonda A Grubu'nda yer alan milliler, üçüncü ve son maçında bugün TSİ 22.30'da Kosova ile karşılaşacak.

Milli takım grubunu ilk iki sırada tamamlaması halinde yarı finale yükselecek.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
