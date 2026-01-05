Voleybol: 18 Yaş Altı Avrupa Erkekler Şampiyonası Elemeleri
18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Romanya'yı 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Milliler, A Grubu'ndaki son maçında Kosova ile karşılaşacak.
18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde A Grubu'ndaki ikinci maçında Romanya'yı 3-1 mağlup etti.
Ay-yıldızlılar, karşılaşmadan 31-29, 20-25, 25-22 ve 26-24'lük setlerle galip ayrıldı.
Karadağ'ın ev sahipliğindeki organizasyonda A Grubu'nda yer alan milliler, üçüncü ve son maçında bugün TSİ 22.30'da Kosova ile karşılaşacak.
Milli takım grubunu ilk iki sırada tamamlaması halinde yarı finale yükselecek.
Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor