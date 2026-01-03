Haberler

Voleybol: 18 Yaş Altı Avrupa Erkekler Şampiyonası Elemeleri

Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde A Grubu'ndaki ilk maçında Karadağ'a 3-0 mağlup oldu. Milliler, ikinci maçında Romanya ile karşılaşacak.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlılar, karşılaşmadan 25-17, 25-19 ve 25-17'lik setlerle mağlup ayrıldı.

Karadağ'ın ev sahipliğindeki organizasyonda A Grubu'nda yer alan milliler, ikinci maçında yarın TSİ 22.30'da Romanya ile karşılaşacak. Son maçını Kosova ile yapacak milli takım, grubunu ilk iki sırada tamamlaması halinde yarı finale yükselecek.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
500

