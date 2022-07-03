18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı Balkan şampiyonu oldu 18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, yenilgisiz Balkan şampiyonu oldu. 18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, yenilgisiz Balkan şampiyonu oldu. Milli takım, Sırbistan'da düzenlenen şampiyonanın finalinde Bulgaristan'ı 25-20, 25-23, 25-19'luk set sonuçlarıyla mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Organizasyonda oynadığı 5 maçtan da galibiyetle ayrılan milliler, rakiplerine yalnızca 1 set verdi. Şampiyonada genel sıralama şu şekilde oluştu: 1. Türkiye 2. Bulgaristan 3. Sırbistan 4. Moldova 5. Romanya 6. Bosna Hersek AA / Musa Samur - Spor Bulgaristan Sırbistan voleybol Spor Haberler

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