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18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı Balkan şampiyonu oldu

AA - Musa Samur - Spor
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18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı Balkan şampiyonu oldu

18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, yenilgisiz Balkan şampiyonu oldu.

18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, yenilgisiz Balkan şampiyonu oldu.

Milli takım, Sırbistan'da düzenlenen şampiyonanın finalinde Bulgaristan'ı 25-20, 25-23, 25-19'luk set sonuçlarıyla mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Organizasyonda oynadığı 5 maçtan da galibiyetle ayrılan milliler, rakiplerine yalnızca 1 set verdi.

Şampiyonada genel sıralama şu şekilde oluştu:

1. Türkiye

2. Bulgaristan

3. Sırbistan

4. Moldova

5. Romanya

6. Bosna Hersek

AA / Musa Samur - Spor

Bulgaristan Sırbistan voleybol Spor Haberler

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