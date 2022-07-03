18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı Balkan şampiyonu oldu
AA - Musa Samur - Spor
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18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, yenilgisiz Balkan şampiyonu oldu.
18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, yenilgisiz Balkan şampiyonu oldu.
Milli takım, Sırbistan'da düzenlenen şampiyonanın finalinde Bulgaristan'ı 25-20, 25-23, 25-19'luk set sonuçlarıyla mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
Organizasyonda oynadığı 5 maçtan da galibiyetle ayrılan milliler, rakiplerine yalnızca 1 set verdi.
Şampiyonada genel sıralama şu şekilde oluştu:
1. Türkiye
2. Bulgaristan
3. Sırbistan
4. Moldova
5. Romanya
6. Bosna Hersek
AA / Musa Samur - Spor