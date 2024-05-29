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18 Yaş Altı Erkek Sutopu Milli Takımı 2024 Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti

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Türkiye Sutopu Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 2-9 Temmuz tarihleri arasında Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenecek olan 2024 Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'nin C Grubu'nda Çin ve Kanada ile mücadele edeceği belirtildi. Şampiyonaya toplam 20 ülkenin katılacağı ve takımların 6 grupta mücadele vereceği ifade edildi.

18 Yaş Altı Erkek Sutopu Milli Takımı, 2024 Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Türkiye Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamada, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te 2-9 Temmuz'da düzenlenecek şampiyonada Türkiye'nin C Grubu'nda Çin ve Kanada'yla mücadele edeceği belirtildi.

Toplam 20 ülkenin katılacağı şampiyonada, takımlar 6 grupta mücadele verecek.

Kaynak: AA / Spor

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