18 Yaş Altı Erkek Sutopu Milli Takımı 2024 Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti
Türkiye Sutopu Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 2-9 Temmuz tarihleri arasında Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenecek olan 2024 Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'nin C Grubu'nda Çin ve Kanada ile mücadele edeceği belirtildi. Şampiyonaya toplam 20 ülkenin katılacağı ve takımların 6 grupta mücadele vereceği ifade edildi.
18 Yaş Altı Erkek Sutopu Milli Takımı, 2024 Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.
Türkiye Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamada, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te 2-9 Temmuz'da düzenlenecek şampiyonada Türkiye'nin C Grubu'nda Çin ve Kanada'yla mücadele edeceği belirtildi.
Toplam 20 ülkenin katılacağı şampiyonada, takımlar 6 grupta mücadele verecek.