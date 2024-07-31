18 Yaş Altı Erkek Milli Takımı Fransa'ya mağlup oldu

FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Milli Takım, son 16 turu maçında Fransa'ya 92-58 mağlup oldu.

Ay-yıldızlılar müsabakaya Yağız Aktaş, Yağız Aksu, Salih Altuntaş, Yaman Alişan ve Kaan Onat beşiyle başladı. Milliler karşılaşmanın ilk yarısını 43-20 geride tamamladı.

18 Yaş Altı Erkek Milli Takımı'nda Kaan Onat 16 sayı - 5 ribaund - 4 asist ve Yiğit Gökay Kaba 12 sayı - 5 ribaund ile maçı tamamlarken Fransa'da Nolan Traore 16 sayı kaydetti.

Bu sonuçla organizasyonu klasman müsabakalarıyla tamamlayacak olan 18 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, İspanya-İsrail maçının mağlubu ile 1 Ağustos Perşembe günü karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL