Üye Girişi
Haberler

18 Yaş Altı Erkek Milli Takımı Fransa'ya mağlup oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Milli Takım, son 16 turu maçında Fransa'ya 92-58 mağlup oldu. Milliler karşılaşmanın ilk yarısını 43-20 geride tamamladı.

FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Milli Takım, son 16 turu maçında Fransa'ya 92-58 mağlup oldu.

Ay-yıldızlılar müsabakaya Yağız Aktaş, Yağız Aksu, Salih Altuntaş, Yaman Alişan ve Kaan Onat beşiyle başladı. Milliler karşılaşmanın ilk yarısını 43-20 geride tamamladı.

18 Yaş Altı Erkek Milli Takımı'nda Kaan Onat 16 sayı - 5 ribaund - 4 asist ve Yiğit Gökay Kaba 12 sayı - 5 ribaund ile maçı tamamlarken Fransa'da Nolan Traore 16 sayı kaydetti.

Bu sonuçla organizasyonu klasman müsabakalarıyla tamamlayacak olan 18 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, İspanya-İsrail maçının mağlubu ile 1 Ağustos Perşembe günü karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Milli Takım Fransa Spor Güncel Haberler

1 Ağustos'ta itibaren geçerli olacak! Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 38 zam

1 Ağustos'ta itibaren geçerli olacak! Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 38 zam

 Netanyahu'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: İran'ın vekil güçlerine ağır bir darbe indirdik

Netanyahu'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: İran'ın vekil güçlerine ağır bir darbe indirdik

 ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,50'de sabit bıraktı

ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,50'de sabit bıraktı

 BMGK, suikasta kurban giden Hamas lideri Haniye için acil toplanma kararı aldı

BMGK, suikasta kurban giden Hamas lideri Haniye için acil toplanma kararı aldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title