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18 Yaş Altı Erkek Milli Takımı Bulgaristan'ı 3-0 Mağlup Etti

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18 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, Bulgaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndaki beşinci maçında Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti.

18 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, Bulgaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndaki beşinci maçında Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti.

Bulgaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 18 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, beşinci maçında Bulgaristan'ı 3-0 (25-18, 25-23, 25-22) mağlup etti.

Milliler, şampiyonadaki altıncı maçında 17 Temmuz'da saat 15.00'te Ukrayna ile karşılaşacak. Müsabaka, Bulgaristan Voleybol Federasyonu'nun Youtube kanalından canlı yayınlanacak.

Ay-yıldızlıların kalan maçlarının programı şu şekilde:

17 Temmuz

15.00 Ukrayna-Türkiye

18 Temmuz

15.00 Türkiye-Avusturya - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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