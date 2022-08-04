18 Yaş Altı Erkek Milli Hentbol Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdürdü - Haberler

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18 Yaş Altı Erkek Milli Hentbol Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdürdü

18 Yaş Altı Erkek Milli Hentbol Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdürdü

18 Yaş Altı Erkek Hentbol Milli Takımı, Letonya'da düzenlenecek 2. Klasman Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına devam etti.

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18 Yaş Altı Erkek Hentbol Milli Takımı, Letonya'da düzenlenecek 2. Klasman Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına devam etti.

Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, başkent Riga'da 8-14 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyon için milliler, Ankara THF Spor Kompleksi'nde antrenman yaptı.

Başantrenör İsmail Tarakçı yönetiminde çalışmalarını sürdüren milli takımın kampında 23 sporcu bulunuyor.

Milli takım A Grubu'nda Kuzey Makedonya, Letonya ve Kosova ile mücadele edecek. B Grubu'nda ise İsviçre, Lüksemburg ve Belçika yer alıyor.

18 Yaş Altı Erkek Hentbol Milli Takımı, 8 Ağustos'ta Kuzey Makedonya, 9 Ağustos'ta Letonya ve 11 Ağustos'ta da gruptaki son maçında Kosova ile karşılaşacak.

AA / Fatih Çakmak - Spor

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